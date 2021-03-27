الوادي الجديد تتعرض لحالة من الطقس السيئ

تعرضت محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، لعواصف ترابية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وعدم استقرار في الطقس.ونفذت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة بالطرق السريعة وإسداء النصح للسائقين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، والمستشفيات العلاجية والوحدات الصحية رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى ظروف طارئة.