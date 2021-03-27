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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

السبت 27/مارس/2021 - 11:33 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
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استقبل ميناء دمياط 17 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و887 شاحنة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط- في بيان اليوم السبت- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16 ألفا و742 طنا، تشمل: 9500 طن فوسفات و1447 طن يوريا و3750 طن مولاس و600 طن رمل و1445 طن كوارتز، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و236 طنا، تشمل: 18800 طن ذرة و1600 طن كالسيوم فلوريد و2193 طن صودا و8000 طن فول صويا و2620 رأس ماشية، بإجمالي وزن 670 طنا.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 261 حاوية مكافئة، تشمل (خضروات وحاصلات زراعية وفواكه)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والجزائر وماليزيا وأمريكا وسلوفينيا وأوكرانيا وهونج كونج والهند وهولندا والصين وسنغافورة وبنجلاديش وإيطاليا وإنجلترا وروسيا وألمانيا وإسبانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 194 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 100 حاوية مكافئة.

وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 43 ألفا و13 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 228 ألفا و644 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا.

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