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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 849 منشآت في الغربية خلال فبراير

السبت 27/مارس/2021 - 11:12 ص
التفتيش على منشأة
التفتيش على منشأة
دعاء جابر
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قال فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 849 منشآت ( دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 840 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 110 محاضر، وتلقي 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوتان ما زالتا تحت البحث، فضلًا عن بحث 222 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف منحتين مولود بـ4000 جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلًا عن تسجيل 114 من صغار الصيادين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة وإعادة التفتيش على 487 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ408 منشآت لإزالة المخالفات، وبحث 53 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

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