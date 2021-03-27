حملات توعية بالمشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

نفذت إدارة صحة البيئة والثقافة الصحية برئاسة الدكتورة أمل محمود فودة، حملات توعية موسعة بالتعاون المشترك بين مديرية الصحة وعدد من مديريات الخدمات والاوقاف ومجالس المدن والأحياء، لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال الجرعة الثانية المقرر انطلاقها يوم الأحد 28 مارس.ومن جانبه أوضح الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل الوزارة أهمية التثقيف الصحي ودوره الكبير في إعلام وتوعية المواطنين، لافتا إلى جهودهم خلال تنفيذ الجرعة الأولى من الحملة بمختلف مناطق المحافظة وضواحيها.وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم استخدام مكبرات الصوت للمرو فى القرى والمدن للحث على المشاركه في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مشير بالمشاركة المتميزة من مديرية أوقاف البحيرة من خلال التوعية بالمشاركة في التطعيم ضد شلل الاطفال وذلك من خلال الأئمة فى المساجد.