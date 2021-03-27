12.9 ألف إصابة بكورونا فى الأرجنتين

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 12 ألفا و936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و291 ألفًا و51 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 143 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفًا و235 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 635 ألفًا و579 شخصًا.