«الصحة» تنسق مع غرفة أزمات سوهاج لمتابعة المصابين فى حادث القطارين

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع غرفة الأزمات والطوارئ التي تم تشكيلها بسوهاج لمتابعة تداعيات حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج.وأضاف مجاهد، أنه سيتم تقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كل التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.يذكر أن الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن عدد حالات الوفيات في حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر أمس الجمعة، بلغ 32 حالة وفاة، وخلف 165 مصابًا.وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إخلاء 100% من المصابين من موقع الحادث، وتم توجيه طائرتين من القاهرة تحملان أطقمًا طبية في مختلف التخصصات للمشاركة في إسعاف المصابين.وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم توزيع المصابين بين مستشفى سوهاج الجامعي والتعليمي ومستشفى طهطا والمراغة، مؤكدةً أن المحافظة تتواجد بها الكميات الكافية من أكياس الدم.