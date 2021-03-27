بينهم 19 من ذوي الهمم.. تعيين 1492 شابًا بالغربية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1492 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3938 شابًا.كما تم توفير 2312 فرصة عمل، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 1225 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 34 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص.