3 غرف مصادر جديدة لخدمة طلاب الدمج التعليمى بإدارة الفرافرة

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، أن إدارة التربية الخاصة بديوان عام المديرية وإدارة الفرافرة التعليمية يستعدان لتجهيز ثلاث غرف مصادر تعلّم لخدمة طلاب الدمج التعليمي بمركز الفرافرة لتنمية قدرات ومهارات أبنائنا من الطلاب أصحاب الإعاقات البسيطة المختلفة "الذهنية، السمعية، البصرية، الحركية".وأكد النيلي أن الثلاث مدارس هم مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي، مدرسة الفرافرة الجديدة الابتدائية، مدرسة الفرافرة المشتركة الإعدادية.وفي نفس السياق أعلن تعليم الوادي الجديد عن نتائج مسابقة المناظرات المدرسية لجميع المراحل التعليمية، حيث فازت بالمركز الأول مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية في مرحلة الثانوية العامة، ومدرسة موط الثانوية الفنية بنات إدارة الداخلة التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي الفني، ومدرسة قسطل والعويني بإدارة بلاط التعليمية للمرحلة الإعدادية، ومدرسة العوينة الابتدائية بإدارة الداخلة التعليمية.