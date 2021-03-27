اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق حملات في المحافظات

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع اليونيسف حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" في 27 محافظة على مستوى الجمهورية وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وأشار المجلس القومي للمرأة - في بيان أصدره اليوم - إلى أنه سيتم تنفيذ حملة طرق الأبواب من خلال فروع المجلس بالمحافظات لنشر الوعي بأضرار الختان من خلال نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.ويسبق الحملة تنظيم دورات تدريبية للرائدات الريفيات في كل محافظة وتدريبهن على رسائل الحملة والغرض منها وذلك لتوعية السيدات بأضرار الختان والمخاطر الصحية والنفسية لها.