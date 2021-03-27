العناية الإلهية تنقذ طفلة 6 أشهر من الموت في انهيار عقار جسر السويس

أمرت جهات التحقيق بسرعة تقديم الرعاية الصحية لطفلة 6 أشهر تم إنقاذها من أسفل عقار جسر السويس المنهار.وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي جسر السويس والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.وتم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و٣ حالات وفاة، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهارة وجار البحث عن ضحايا أسفل انقاض عقار جسر السويس المنهار.فيما أغلقت الإدارة العامة للمرور القاهرة الطرق والمحاور المؤدية إلى عقار جسر السويس المكون من 10 طابق ووضعت العلامات الإرشادية التي تؤكد غلق الطرق للسماح لرجال الحماية المدنية لمباشرة مهام عملهم.وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول العقار لإفساح المجال لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستخراج السكان من أسفل أنقاض العقار المنهار.