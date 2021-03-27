رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التمثيل العمالي بجدة: تحصين العاملين في 3 أنشطة من فيروس كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 11:02 ص
تحصين العاملين في
تحصين العاملين في 3 أنشطة من فيروس كورونا
دعاء جابر
طباعة
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلى أن وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة تتجه لحماية الصحة العامة من خلال فرض التحصين من فيروس كورونا للعاملين بعدد من الأنشطة، وذلك ابتداء من شهر شوال 1442 هجرية.

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوى العاملة، إن الأنشطة المستهدفة لفرض التحصين هي المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحال الحلاقة الرجالي، وصالونات التجميل النسائية، مشيرا إلى أن الخيارات المتاحة في هذا الشأن تحصين العاملين عبر أخذ اللقاحات، والفحص الأسبوعي للعاملين بالأنشطة: فحص PCR سلبي كل 7 أيام، والفحص على نفقة المنشأة لموظفيها.

وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق، أن من مزايا التحصين، حماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي ظهور أي تفشيا في الأنشطة، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات.

موضوعات متعلقة

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

امرأة من مالي حامل بتوأم سباعي تتابع علاجها في المغرب

اليونان تلزم العاملين في عدة قطاعات بإجراء اختبار كورونا أسبوعيًا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

طارق المنهالي: خشبة المسرح الغنائي مهجورة بسبب كورونا

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة

الإثنين.. الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2021

الكرة والثقافة.. «من زملكاوية محفوظ إلى أهلاوية مجدي همام»