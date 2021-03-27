يوسف عامر يكتب: التجديد ضرورة حتمية

إن الفكرَ المنحرفَ ليس وليدَ اليوم، فقد كان العربُ في الجاهلية يرون أن المصلحةَ في وأد البنات، وأنه لا مفسدةَ في شرب الخمر، ولعبِ الميسر.. وغيرِها من الأفكار التي انتشرت في الجاهلية، فلما جاء الإسلامُ قيّدَ المصلحةَ بما يتفقُ مع المقاصدِ الخمسةِ للشريعة الإسلامية.إن الفكرَ المنحرفَ نابعٌ إما من سوء فهمٍ للشريعة الإسلامية، أو الاستغراقِ في فهم الفروع على حساب الأصول، أو لفهمٍ قاصرٍ أو خاطئٍ لعلوم الشريعة واللغة، وإما لأغراضٍ ومآربَ أخرى.لقد أرسل اللهُ نبيَّه سيدَنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، ففاضت هذه الرحمةُ على العقولِ نورا، وعلى السلوكِ استقامةً، وعلى الأمم هدايةً إلى سواء السبيل، واستضاءةً بأنوارِ شرعِه الشريف، والذي تفتَّقت عنه العلومُ والمعارفُ والحضارةُ التي صاغتها أجناسٌ مختلفةٌ، شاءت لها العِناية الربانيةُ أن تَنْعمَ بِمَظلةِ هذه الرحمةِ النبويةِ، وباستمرارِ هذه الرحمةِ وتجددِها تجَدُّدٌ لكل ما يتبعُها وما ينتسبُ إليها، حتى غدا التَّجديدُ مظهرًا من مظاهرِ هذا الدين، يتمثلُ ذلك في قولِ الصادقِ المصدوقِ صلوات الله وسلامه عليه: "«إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» ] أخرجه أبو داود في سننه (4 109، رقم: 4291).[التجديدُ إذن مظهرٌ من مظاهرِ الرحمةِ، والتي تتجلى أيضا في كونها سنةً كونيةً متناغمةً مع طبائعِ المُكوَّنات، التي إن توقَّفت في جانبٍ من الجوانب كانت آيةَ فنائِه، ودليلَ انقراضِة، وهو ضرورةٌ حتميةٌ بدَت جليةً واضحةً في ثراثنا الإسلامي منذ أن تمَّ تقعيدُ العلومِ الإسلاميةِ في عصوره التليدةِ، وقد وجدنا له أنماطا مختلفةً منها ما كان على مستوى نِتاجِ الفردِ الواحِدِ كما هو عند الشافعي المتوفَّى سنة 204 هـ حيث وضع مذهبان متغايران في كثير من المسائل: مذهبٌ بالعراق ومذهبٌ بمصر في إشارة عمَليةٍ إلى أن التغيرَ حاصلٌ باختلافِ الزمانِ والمكانِ والأحوالِ والهيئاتِ والأشخاص، ثم يأتي النووي بعد الشافعي بقرابةِ خمسةِ قرونٍ فيحررُ مذهبَ إمامِهِ مُرجِّحًا ومختارًا غير واقفٍ عند الحدِّ الذي انتهى إليه أسلافُه، مما يعد مَلمحًا مُهما من ملامحِ التجديدِ الذي تركهُ لنا أسلافُنا الكرامُ رحمهم الله.إن وفاءَ الشريعة بمصالح العبادِ يجعلُها مَرنةً تستوعبُ المتغيراتِ الزمانيةِ والمكانيةِ مما يستلزمُ منهجًا رشيدًا، تَمثّلَ ذلك في المنهجِ الأزهَرِيِّ، الذي هو نِتاجُ عُقولٍ مُستقرةٍ مُستوعِبةٍ ناضجةٍ قدَّمت -ولا تزال- نِتاجا ضخما ثرِيًّا في مختلفِ جوانبِ العُلومِ الإسلاميةِ على مدارِ تاريخِ الأزهرِ المجيدِ ومسيرتِهِ الفريدَةِ المتميزةِ، وهو إذ يحملُ على عاتقه ذلك الحضورَ الفاعلَ في نوازلِ العصرِ يسعى إلى تحقيقِ مقاصِدِ الشريعةِ الغراءِ، وعلى رأسِها تحقيقُ مصالحِ العبادِ وما ينفعُهم، وتلك غايةُ ما تسعى إليه هِممُ المُصلحين من كلِّ اتجاهٍ.وهذا المنهجُ قائمٌ في أساسه على الإنصافِ والانتصافِ والتذوقِ والنقدِ، بل ونقدِ النقدِ، لا الانتقاء والنقض، والانتقاصِ من تراثِنا الزاخرِ، هذا النقدُ العلميُّ المنضبطُ الذي يجعلُ الإمامَ المَدِينيَّ أحدَ أكابرِ شيوخِ البُخاريِّ المتوفى سنة 234 هـ يقول عن أبيه: (أبي ضعيفٌ) ]ميزان الاعتدال للذهبي (2 401).[ ومثله يقولُ جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ عن أخيه أنسٍ: (لا يُكتَبُ عنهُ؛ فإنه يَكذِبُ في كلامِ الناس)] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2 289) [إِذْ هو منهجٌ قائمٌ على التَّثبتِ والتَّحري والإِنصافِ حتى ولو كان مع الأبِ والأخِ والصاحبِ.إن التجديدَ الذي ننشدُه ونتبناهُ هو الذي يقومُ على هَضمِ التراثِ واستيعابِه والاستفادةِ من مناهجِهِ والوقوفِ على نماذجِه المعرفيةِ، هو التجديدُ الذي يُراعي فِقهَ النصِّ وإدراكَه إدراكًا صحيحًا وفقَ مُرادِ اللهِ ورسولِهِ بقدرِ الطاقةِ والوسع، وسبيلُهُ المعرفةُ التامةُ بِلُغةِ العربِ، وطَرائقُ اللسانِ العربي في التعبيرِ، وغير ذلك من الآلياتِ والوسائلِ والضوابط المَرْعِيَّةِ، كما يراعي إدراكَ الواقعِ المعيشِ بمستجداتِهِ ونوازِلِهِ وأحداثِه، ثم إدراكَ كيفيةِ تنزيلِ النصِّ على الواقعِ وربطِهِ به ربطًا صحيحًا من غير إفراطٍ أو تفريطٍ.لكن السؤالَ المُهمَّ الذي يفرضُ نفسَهُ على الواقعِ، مَن الذي يقوم بهذه العملِيةِ العِلميةِ الدَّقيقةِ؟ أَكُـلُّ واحِدٍ من الناسِ يملك نظرًا صحيحًا للقيامِ بهذه العمليةِ الدقيقةِ أم أنَّ لِكلِّ مُهمةٍ رجالُـها؟والجواب أن الأمرَ يحتاجُ إلى علماءَ أُمناءَ راسخين في العلم قائمين على شرع الله متجردين من نزعاتِهم وميولاتِهم وتحيزاتِهم الخفيةِ والجلية، وليس البابُ مفتوحًا لِكلِّ أحدٍ يهرِفُ بما لا يعرفُ، ويعْبثُ بِنصوصِ الشريعةِ فتارةً يُوجهها على مراده، وتارةً يختطفُها، وثالثةً يلوي عُنُقها ويحمِّلُها ما لا تحتمل، وقديما قال الحافظ ابن حجر: مَنْ تكلَّم في غيرِ فنهِ أتى بالعجائِبِ.إن الشريعةَ الإسلاميةَ لم تقفْ يومًا عاجزةً عن التجديدِ، وإن بابًا واحدًا عظيمَ القيمةِ والقدرِ كبابِ القياس في علوم الشريعة واللغة ليقفُ وحدَه مستوعبًا نوازلَ العصرِ وحوادثِ الدهر، ولم يُعجزْنا مُستحدَثٌ عن إيجادِ حكمٍ شرعي لا نصَّ فيه، فهو (القياسُ) طاقةٌ مفتوحةٌ ننفَذُ من خلالها إلى كل جديدٍ؛ لنقول فيه رأيَ الشرعِ الشريفِ، وإِلَّا فمن أين أتتْ أحكامُ الشريعة في بعض القضايا المعاصرةِ كبُنوكِ النُّطف والأجنة، وحكمِ استخدام الحامض النووي في نفي وإثبات النسب، إضافةً إلى أحكام المعاملات كعقود التمويل والاستثمار وغير ذلك مما يجعلنا نُردّدُ أنَّ الإسلامَ صالح لكل زمان ومكان.كما أن أبوابا من علوم اللغة كالنحتِ والاشتقاقِ والتعريبِ والتفاعلِ والتقارضِ والاقتباسِ بين اللغاتِ إضافةً إلى التطَّورِ الدّلالي للكلمات وغير ذلك من وسائلِ تنميةِ اللغةِ وتكثيرِ مفرداتها لتَفي باستيعابِ كل جديد وتحاكي حركةَ الحياةِ الاجتماعية، وتلاحقُ التطورَ الحضاري المستمرَّ، كل ذلك وفقَ ضوابطِ المنهجِ العِلميِّ الذي أقرتْه مجامعُ اللغةِ العربيةِ.إنَّ تراثَنا التليدَ لم يقف يومًا جامدًا مُتحجِّرًا، بل كان ولا يزالُ دائمَ الحركة والتطور. نقول مطمئنين: إن التراثَ ومناهجَهُ الأصيلةَ هي التي فتَحتْ أعيينا وأخذت بأيدينا نحو هذا الانفتاحِ والتجديدِ، فهو تراثٌ حيٌّ نابضٌ ليس ميتًا توَجَّبَ علينا حِفظُه في متاحفِ التاريخِ، وتجاوزُه إلى ثقافةٍ عصرِيَّةٍ مُنقطعةِ الجُذور، يجب تَفَهُّمُه وكشفُ النقابِ عن كنوزِه ومناهِجِه على النحو الأمْثلِ، ثم الاستفادةِ منه، والبناءِ عليه، فمن لا ماضيَ لهُ لا حاضرَ لهُ.لا توجد أُمَّةً من الأمم تخلت عن تُراثها في سبيلِ بِناء نهضتها المعاصرة، وهذه هي الحضارةُ الأوربيةُ التي لا تَفتأُ تَرْجعُ بأصولها الحضاريةِ إلى تُراثِ اليونان وغيره، بل كيف لنا أن نُطالَبَ بتجاوزِ ترُاثنا الإسلامي ونحن نفاخِرُ الدنيا بِتُراثنا الفِرعوني الذي ما زلنا نعكفُ على دراستِهِ واكتشافِ مَكنوناتِه، لسنا وحدَنا فحسب، بل تُشاركنا فيه أممُ الدنيا كلِّها.إن السادة الفضلاء أعضاء هيئة التدريس في الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر على ثغرٍ عظيم، وأن على أكتافِهم عبءَ صناعةٍ عقليةٍ ناقدةٍ رشيدةٍ، تجعلُ الطالبَ يُميزُ الصحيحَ من السقيمِ، ويقفُ بما تعلمه من مناهجِنا العِلْميةِ الرصينةِ في وجهِ دعواتِ التَّغريبِ والتطرفِ والانحلالِ والإلحادِ والموجاتِ المُتلاحقةِ التي تجتاحُ عالمَنا المعاصرَ مُتسلِّحا بما يعصمُه من الوقوعِ في شَرَكِ المذاهب الهدَّامةِ والأيديولوجياتِ المُضطربةِ.علينا أن نحتوي الطلاب بالنقاشِ الهادفِ المثمرِ الذي هو موروثٌ حضاري توارثناه عن أسلافنا وهو الذي أنتج لنا ألوانًا من التآليفِ النوعيةِ، والتي أبانت عن عقولٍ ناضجةٍ واعيةٍ حيث وجدنا في مختلف فروع العلوم الإسلامية المتونَ العلميةَ وشروحَها وحواشيَها وتقريراتِها وملخصاتِها والتي فاضت بالنقاشِ والأخذِ والردِّ والترجيحِ والتعليلِ ثم التوقفِ والنظرِ فيما يحتاج إلى توقفِ نظرٍ مما لم يصلْ إليه المؤلفُ إلى أمرٍ قاطعٍ.واجب علينا أن نفتح الباب مع الطلاب للبحثِ والمناقشةِ وبعْثِ الروحِ التي كانت سائدةً من قديمٍ، والتي أسهمت في تطويرِ العقْلياتِ وتزكيةِ الملَكاتِ لا أقتصرُ في هذه الدعوةِ على مُسلَّماتِ العلومِ ومسائِلِها المعروفةِ، بل علينا أيضًا دراسة المسائلِ الشائكةِ والتي يَكثرُ تداولُها في الواقعِ المعاصرِ تدريبًا لطلابِنا على مواجهتِها وعدمِ الخَشيةِ من التعرضِ لها فليس عندنا ما نخجلُ منْه أو ما نخشى دَرْسَه، وإِلَّا نفعلُ فقد تركنا أبناءَنا نهبًا للتياراتِ المُنحرفةِ العاملةِ على اجتذابِ الأتباعِ تكثيرًا للسوادِ وإيهامًا للعامَّةِ بصوابِ المنهجِ وصحةِ الرؤيةِ، لذلكَ أُهيبُ بكم فتحَ الملفاتِ دون خَشيةٍ أو وجلٍ وإخضاعَها للبحثِ والدرْسِ؛ تنميةً للمَلَكةِ الناقدةِ ليكونَ أبناؤنا من بعدُ رُسلًا للأزهرِ، وألسنةً ناطقةً بمنهجِهِ القويمِ.د. يوسف عامررئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ