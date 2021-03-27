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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ساهمت مصر في صياغته.. الأمم المتحدة تطلق إعلانا سياسيا للنفاذ العادل للقاحات كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 11:01 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلنت وزارة الخارجية أن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك قامت ضمن مجموعة من الدول من أقاليم مختلفة، بالدفع بمبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل توفير النفاذ العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، خاصة بالنسبة للدول النامية ودول القارة الأفريقية.

وذكرت اليوم السبت، أنه في ضوء هذا التحرك، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة تم خلالها إطلاق الإعلان السياسي الخاص بالنفاذ العادل للقاحات الذي أسهمت بعثة مصر الدائمة بنيويورك في صياغته، وانضمت إليه 179 دولة للتأكيد على ضرورة التحرك الدولي لضمان توفير اللقاح والتكنولوجيا المرتبطة بإنتاجه للدول النامية بأسعار معقولة، فضلًا عن التزام الشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بالأسعار والسلامة والفاعلية لأنواع اللقاحات المختلفة، وضمان وصول اللقاح لكافة الأشخاص دون تمييز.

وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم في نيويورك أن إطلاق الإعلان السياسي يمثل رسالة قوية من المجتمع الدولي نحو الالتزام بالتعاون والعمل متعدد الأطراف من خلال منظمة الأمم المتحدة من أجل إنهاء الجائحة.

وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف القضاء على اللامساواة بين الدول في النفاذ للقاحات عن طريق تشجيع الشركات المصنعة للقاح على الوفاء بمسؤولية توفيره للدول النامية بشكل عادل من خلال الآليات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، والحيلولة دون استئثار الدول الأكثر ثراءً بالإنتاج العالمي من اللقاحات المضادة لفيروس الكورونا وتخزينه على حساب الدول النامية والفقيرة خاصة في القارة الأفريقية، تفعيلًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنه لن يكون أحد بمأمن من الجائحة حتى يصبح الجميع آمنين من مخاطرها في ضوء التواصل والترابط الشديد بين كافة أرجاء عالم اليوم.

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