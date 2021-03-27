الإثنين.. الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2021

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية، بعد غد الإثنين، عن الروايات المرشحة للقائمة القصيرة بدورتها لعام 2021، ومن المقرر أن تتضمن القائمة 6 روايات صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2019 وحتى آخر أغسطس 2020، من بين 121 رواية تقدمت للجائزة، ويتنافس الكتاب المرشحون للفوز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي.وكانت قد وصل إلى القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الرابعة عشرة كتّاب من 11 بلدا، تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عاما، وتعالج الروايات قضايا ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم، من معاناة العراق وانتشار الجماعات المتطرفة، إلى وضع المرأة في العام العربي، وتنحو ثلاث روايات من القائمة في اتجاه فضاء بوليسي، ارتكبت جرائمها على خلفية حروب وصراعات في المنطقة، كما اتخذت روايات القائمة الطويلة فضاءات عدن وعمّان والدار البيضاء ووهران وغيرها من المدن العربية ساحةً لأحداثها وتحكي عن العلاقات الإنسانية ودور الأدب في التنوير.والروايات التي وصلت للقائمة الطويلة هي: "دفاتر الورّاق" لجلال برجس، "قاف قاتل سين سعيد" لعبدالله البصيّص، "علب الرغبة" لعبّاس بيضون، "بنت دجلة" لمحسن الرملي، "فاكهة للغربان" لأحمد زين، "الاشتياق إلى الجارة" للحبيب السالمي، "الملف 42" لعبدالمجيد سباطة، "عين حمورابي" لعبداللطيف ولد عبدالله، "بساتين البصرة" لمنصورة عزالدين، "حفرة على السماء" لعبدالله آل عياف، "نازلة دار الأكابر" لأميرة غنيم، "طير الليل" لعمارة لخوص، "حياة الفراشات" ليوسف فاضل، "وشم الطائر" لدنيا ميخائيل، "عينان خضراوان" لحامد الناظر، وأخيرا "جيم" لسارة النمس.الجائزة العالمية للرواية العربية من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتهدف إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميًا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.وهي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعاها حاليًا مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.