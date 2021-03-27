بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال

إطلالات بوسي



تسريحات شعرها



نشرت الفنانة بوسي، صورة جديدة لها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مبهجة.حيث ارتدات تيشيرت باللون الأبيض ومرتديه معه جاكيت بألوان مبهجة تبرز جمالها، واعتمدت على مكياج قوي واختارت الألوان التربية، وتركت شعرها الطويل منسدلا على ظهرها.تفضل بوسي الألوان المبهجة، وتختار دائما الموديلات العملية التي تكون سهلة في تحركاتها، وتعتبر هي متابع جيد لصيحات الموضة.تعتمد بوسي دائما على الشعر المنسدل في أغلب ظهور لها، وتفضل أيضا قصات الشعر الكارية والتي ظهرت بها في عدد من أفلامها وكلبتها، ومن الناحية الجمالية تفضل دائما المكياج القوي، فاهي دائما تظهر بللوك يخطف الأنظار إليها من خلال وضع المكياج القوي الذي يبرز جمالها.ونصحبكم مع مجموعة من الإطلالات الكاجوال والعملية للفنانة بوسي.