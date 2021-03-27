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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال

السبت 27/مارس/2021 - 11:51 ص
بوسي
بوسي
هويدا سعيد
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نشرت الفنانة بوسي، صورة جديدة لها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مبهجة.

حيث ارتدات تيشيرت باللون الأبيض ومرتديه معه جاكيت بألوان مبهجة تبرز جمالها، واعتمدت على مكياج قوي واختارت الألوان التربية، وتركت شعرها الطويل منسدلا على ظهرها.

إطلالات بوسي
تفضل بوسي الألوان المبهجة، وتختار دائما الموديلات العملية التي تكون سهلة في تحركاتها، وتعتبر هي متابع جيد لصيحات الموضة.

تسريحات شعرها
تعتمد بوسي دائما على الشعر المنسدل في أغلب ظهور لها، وتفضل أيضا قصات الشعر الكارية والتي ظهرت بها في عدد من أفلامها وكلبتها، ومن الناحية الجمالية تفضل دائما المكياج القوي، فاهي دائما تظهر بللوك يخطف الأنظار إليها من خلال وضع المكياج القوي الذي يبرز جمالها.

ونصحبكم مع مجموعة من الإطلالات الكاجوال والعملية للفنانة بوسي.
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات بوسي الكاجوال

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