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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تعرض فيلم «بين بحرين» لمناهضة العنف ضد المرأة

السبت 27/مارس/2021 - 11:00 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن المرأة المصرية لها مكانة كبيرة فى المجتمع المصرى وهى المحرك الأساسى للمجتمع، وحققت نجاحًا كبيرًا فى كافة الميادين، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة عديدة للمرأة المصرية صنعت التاريخ، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تدعم المرأة بشكل كبير وتعمل على القضاء على العنف ضدها.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، بحضور السيد نوكى ماساكيع سفير اليابان بالقاهرة، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، والدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة.

وتم خلال الندوة العرض الخاص لفيلم «بين بحرين»، والذى يناقش قصة سيدة مصرية تتعرض لظروف قاسية ولكنها تقاوم هذه الظروف وتصبح نموذج لتنوير مجتمعها، ويعد هذا الفيلم تعاون بين المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقدم السفير نوكى ماساكي الشكر للمصريين على اهتمامهم بهذا الملف الهام، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم تم إنتاجه بدعم من اليابان لما تمثله هذه القضية من إهتمام كبير من الشعب اليابانى.

وأشارت الدكتور رانيا يحيى أن هذه القضية عالمية وتختلف من مجتمع لآخر حسب ثقافة المجتمع والعنف له أشكال عديدة منها جسدى ولفظى وكذلك مشكلة الزواج المبكر، وأضافت أن هناك إرادة حقيقية من الدولة المصرية لنبذ العنف ضد المرأة.

وأكدت الدكتورة كريستين عرب أنها تفتخر بالتعاون والشراكة مع المجلس القومى للمرأة والذى يركز على الأنماط الاجتماعية وحقوق المرأة وكيفية تمكينها فى المجتمع، حيث يتناول الفيلم قضية التعليم وأهميتها وقضية ختان الإناث وتأثيرها السلبى على الفتاة المصرية حيث حصد الفيلم على أكثر من 20 جائزة وهو من تأليف المبدعة مريم ناعوم وإخراج أنس طلبه.

فيما أشارت الدكتورة بهية شاهين المدير التنفيذة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية أن الدولة تدعم المرأة فى كافة المجالات حيث قامت وزارة التعليم العالى بانشاء وحدات فى جميع الجامعات المصرية ويرجع تأسيس الوحدة داخل جامعة الإسكندرية منذ عام 2017 وتعمل الوحدة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة.

حضر الندوة الدكتورة سحر الشريف وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من قيادات المجلس القومى للمرأة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

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