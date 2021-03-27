الطيران العماني يعاود رحلاته إلى ميلانو الأحد

يستأنف الطيران العماني، الناقل الوطني للسلطنة، تشغيل رحلاته المجدولة إلى مدينة ميلانو بإيطاليا بدءا من يوم غد الأحد بواقع رحلتين أسبوعيًّا تربط بين البلدين.ووفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، تنطلق الرحلات بين مسقط وميلانو يومي الأحد والأربعاء.ويلتزم الطيران العماني بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل رحلاته وخلالها وبعدها، لضمان تجربة سفر آمنة ومطمئنة لضيوفه المسافرين، ويتوجب على المسافرين على متن الناقل ارتداء الكمامات في مطارات عُمان وعلى متن رحلات الطيران العماني.وسيقوم الطيران العماني بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي خلال مراحل الصعود والهبوط من الطائرة، وسيرتدي كافة أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية، إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في كافة الأوقات.