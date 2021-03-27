معرض للحفائر المشتركة بين «آثار الفيوم» ومتحف «آزوف» الروسي

يفتتح المعرض الروسي المصري المشترك المصور لأهم أعمال الحفائر المشتركة بين كلية الآثار جامعة الفيوم وشريكه الروسي بمتحف "آزوف" للآثار والحفريات "Online"، الثانية ظهر الثلاثاء المقبل 30 مارس، ويعقبه عقد ندوة ثقافية مصورة يحاضر فيها عالم الآثار الروسي مسلوفسكي أندريه نيكالايفيتش.جدير بالذكر أنه تم تفعيل الاتفاقية خلال السنوات السابقة، من خلال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والنشر العلمي الدولي المشترك بين الجانبين، منذ عام 2015.وقال الدكتور وليد على خليل، أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآثار ومنسق جامعة الفيوم لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي مع متحف آزوف للآثار والحفريات، إنه تم تفعيل الاتفاقية خلال السنوات السابقة على كافة الأصعدة المتعلقة بتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والنشر العلمي الدولي المشترك بين الجانبين، بتنسيق مع إيرينا جوساتش، كبير مفتشي الآثار ورئيس الفريق العلمي بمتحف "آزوف" للآثار والحفريات في روسيا.