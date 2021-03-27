بالرغم من كورونا.. الاقتصاد المصرى يثبت نفسه وتوقعات بنمو 6%

بالرغم من الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاد العالم، والتي أرغمت العديد من الشركات والدول في تسريح عدد كبير من العمال وتخفيض الرواتب، وهو ما تسبب في زيادة حجم التضخم في هذه الدول وزيادة حجم الدين العام؛ ولكن كانت الحكومة المصرية أكثر حنكة باتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية التي تمكنها من عدم الوقوع فيما وقعت فيه كبار الدول اقتصاديًا، مع السير قدما في تنفيذ المشاريع القومية.كانت أهم هذه التدابير هو دعم المواطن المصري نفسه ودعم قوته الشرائية؛ حيث خصصت الحكومة منحة العمالة الغير منتظمة طوال جائحة كورونا؛ كما قامت مؤخرًا بإقرار زيادات في المعاشات والأجور وتحسين أجور العاملين في الموازنة الحديدة لهذا العام مما ساهم بشكل كبير في خفض العجز وارتفاع الفائض لـ105 مليارات، كل ذلك إلى جانب الاستمرار في مشروعات الدولة القومية مثل مبادرة حياة كريمة التي تبنتها الدولة وأطلقتها لتحسين الظروف الاجتماعية لدى المواطنين.في هذا الشأن يقول دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي إن زيادة المعاشات يستفيد منها 10 ملايين من أصحاب المعاشات في الموازنة العامة الجديدة، ونحن من الدول القلائل في العالم التي زودت المعاشات والرواتب، وحققنا نموا إيجابيا رغم أزمة فيروس كورونا"؛ حيث تستهدف الدولة زيادة الأجور بنحو 37 مليار جنيه، كما تضم الموازنة حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه؛ وهي قرارات لم تتخذها دول عظمى لدعم اقتصادها فانهارت مع أزمة فيروس كورونا، لذا فخريطة الدول العظمى ستتغير في العالم كله وسنشهد خلال الفترة القادمة دول ستختفي ودول تظهر.وأضاف عبدالله أن الدولة لم تكتفي بزيادة أجور العاملين فقط ولكن اتجهت أيضًا لدعم أصحاب المعاشات لنحو أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، بقيمة 180 مليار جنيه؛ لافتًا إلى أن دعم الدولة لم يقتصر على زيادة الأجور والمعاشات فقط، ولكن عملت على زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بقيمة 87.8 مليار جنيه، وكذلك زيادة فاتورة دعم مبادرة تكافل وكرامة بقيمة 20 مليار جنيه، وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، مع زيادة تمويل مبادرة حياة كريمة إلى 500 مليار جنيه بما يضمن توفير حياة تليق بالمصريين في كل النواحي.يذكر أنه قد صدر تقرير مؤسسة فيتش هذا العام يشيد بإجراءات الإصلاح الإقتصادي يدعمها في ذلك القرارات المالية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى".وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021-2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5% في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20% خلال عام 2021.