دورات تدريبية مكثفة على مكافحة العدوى للأطقم الطبية بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عقد إدارة مكافحة العدوى بالمديرية دورتين تدريبيتين على أساليب مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية.وأضافت سلام، في بيان، أنه تم عقد دورة تدريبية لمدة يومين لتدريب أطباء وتمريض العناية المركزة على أساسيات مكافحة العدوى، كما عُقدت أخرى ليومين لتدريب أطباء وتمريض قسم الاستقبال بالمستشفيات.وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عقد الدورات جاء تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية والتي تهدف إلى زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.