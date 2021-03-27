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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

80 ألفا و684 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

السبت 27/مارس/2021 - 10:54 ص
أمريكا
أمريكا
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 80 ألفا و684 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 30 مليونا و159 ألفا و966 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 1265 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 548 ألفا و87 حالة.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها الجامعة، أنه تم توزيع 136 مليونا و684 ألفا و688 جرعة لقاح مضاد لفيروس "كورونا" في أنحاء الولايات المتحدة، كما أنه تم تطعيم 45 مليونا و851 ألفا و653 شخصا بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في البلاد.

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