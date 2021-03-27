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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة إنشاء كبارى على ترع طهطا لمواجهة الازدحام المرورى

السبت 27/مارس/2021 - 10:41 ص
إنشاء كبارى على ترع
إنشاء كبارى على ترع طهطا
وائل القمحاوى
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، خطة أعمال تستهدف تحسين إدارة ورفع كفاءة الاستخدامات المائية وتطوير الري، وتأهيل الترع لترشيد المياه وإنشاء كبارى متعددة بمختلف المناطق، وتطوير بعض الكبارى الأخرى.

وواصل قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارة المركزية للتوسع الأفقى والمشروعات بشمال الوادي بأسيوط، السبت،  استكمال وتنفيذ عددا من المشروعات والأعمال فى مجال إنشاء الكباري على الترع والمصارف، ومنها كوبري طهطا عند الكيلو 109،5 على ترعة نجع حمادي الغربية وعلى الطريق بعرض 8 أمتار ورصيفين كل منهما متر واحد، وثلاث فتحات.

وانتهت الإدارة المركزية للتوسع الأفقى والمشروعات من أعمال الخوازيق والهامات، وجاري عمل الأسقف، وذلك بهدف تخفيف الازدحام المرورى في مدخل طهطا الغربي وذلك بتشغيل الطريق الدائري الجنوبي لمدينة طهطا من طريق جهينة وقرى غرب طهطا وصولًا لعمق المدينة ومحطة السكك الحديدية والطريق الزراعي مصر  أسوان دون إختراق مدينة طهطا.

يأتى ذلك فى إطار تسهيل حركة المرور بين جوانب المجارى المائية المختلفة وخلق محاور مرورية جديدة لخدمة المواطنين والحفاظ على المجارى المائية من التعديات، والحفاظ على المنشآت والمرافق الخاصة بالرى وعدم إهدار المياه.

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