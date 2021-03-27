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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 23 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

السبت 27/مارس/2021 - 10:41 ص
الكهرباء
الكهرباء
وكالات
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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، 23 ألفا و600 ميجاوات.. مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا و300 ميجاوات مقابل 23 ألفا و200 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و400 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى 11 ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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