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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستماع لشهود العيان في حادث انهيار عقار بجسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 10:41 ص
عقار بجسر السويس
عقار بجسر السويس
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تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار جسر السويس، لكشف ملابسات الانهيار.

كانت قد أصدرت جهات التحقيق منذ قليل، قرارا بضبط مالك عقار جسر السويس المنهار، والتحفظ على ملف العقار بحي السلام لفحصه ومراجعة التراخيص الصادرة له.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي جسر السويس والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

وتم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و٣ حالات وفاة، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهارة، وجار البحث عن ضحايا أسفل انقاض عقار جسر السويس المنهار.

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