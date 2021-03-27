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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8885 إصابة جديدة و387 وفاة بكورونا في روسيا

السبت 27/مارس/2021 - 10:51 ص
روسيا
روسيا
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 8 آلاف و885 إصابة جديدة بالفيروس، و387 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المقر- في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن العدد الإجمالي لمصابي (كوفيد- 19) في روسيا ارتفع إلى 4 ملايين و510 آلاف و744 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 97 ألفا و404 حالات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 4 ملايين و130 ألفًا و498 شخصًا بعد تعافي 10 آلاف و337 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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