8885 إصابة جديدة و387 وفاة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 8 آلاف و885 إصابة جديدة بالفيروس، و387 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المقر- في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن العدد الإجمالي لمصابي (كوفيد- 19) في روسيا ارتفع إلى 4 ملايين و510 آلاف و744 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 97 ألفا و404 حالات.وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 4 ملايين و130 ألفًا و498 شخصًا بعد تعافي 10 آلاف و337 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.