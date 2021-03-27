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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالى: تطوير 19 مستشفى جامعى للمشاركة فى التأمين الصحى الشامل

السبت 27/مارس/2021 - 10:36 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود _ اسراء جمال
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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار التقرير إلى اتخاذ المستشفيات الجامعية عدة إجراءات للإعداد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2019 خلال افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، ومنها: زيادة أعداد الدارسين فى تخصص طب الأسرة، وكذلك تدريب طلاب كليات الطب فى الوحدات والمراكز الصحية، فضلًا عن إدراج دراسات اقتصاديات الصحة فى الجزء الاختيارى من مناهج كليات الطب.

وأضاف التقرير أنه جار تطوير 19 مستشفى جامعى إنشائيًا وتجهيزيًا ضمن مبادرة الرئيس لإنشاء مستشفى نموذجى فى كل محافظة؛ وذلك لتتواكب مع منظومة التأمين الصحى الجديد بحيث تصبح هذه المستشفيات مجهزة لتشارك فى تقديم الخدمة الصحية، وهى مستشفيات جامعات (القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ، قناة السويس، الفيوم، الإسكندرية، أسيوط، جنوب الوادى، المنصورة، سوهاج، الأزهر التخصصى، بنى سويف، المنيا، طنطا، أسوان).

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