فى ذكرى وفاته.. أبرز إفيهات جورج سيدهم

بدايته الفنية:



ونرصد في التقرير التالي أبرز إفيهات عبقري الضحكة "جورج سيدهم".



تحل علينا اليوم ذكرى وفاة واحد من أبرز فناني الضحكة في السينما المصرية، وهو الفنان جورج سيدهم، والذي متعنا بعدد كبير من الأعمال ضمن فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وكانت له إفيهات ما زالت راسخة في عقولنا حتى الآن.هو من مواليد مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1961، وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم، لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية، ومن أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون" و"البحث عن "فضيحة"، و"مدرسة المشاغبين".- "أنت رجل والرجال قليل"، قالها خلال عرضه لمسرحية" المتزوجون".- "لابس شراب زلبطة" قالها خلال مسرحية "المتزوجون".- "إديني هامبرجر" قالها خلال عرض مسرحية " أهلًا يا دكتور".- "وعهد الله الكرة ملهاش أمان" قالها في فيلم "أونكل زيزو حبيبي".- "مالك عامل زي دكر الوز ليه" قالها خلال مسرحية "فندق الأشغال الشاقة".- "كوتوموتو" من أشهر إفيهات الراحل جورج سيدهم والتي قدمها في أغنية مع سمير غانم والضيف أحمد.