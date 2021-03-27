بـ600 مليون جنيه.. تطوير مداخل ومحاور وتنفيذ مشروعات ببرج العرب الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الطرق بمدينة برج العرب الجديدة، بهدف رفع كفاءة وتحسين منظومة الطرق بالمدينة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات.وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة وتطوير مداخل المدينة والمحاور الرئيسية، وتنفيذ عدة مشروعات طرق داخلية في بعض الأحياء لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 600 مليون جنيه.وأوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه بالنسبة للمدخل الرئيسي للمدينة تشمل أعمال التطوير توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وكذا تنفيذ عدة أعمال، منها كوبري علوي على السكة الحديد، و(2) كوبري على ترعة بهيج بطول 3.5 كم بتكلفة تبلغ نحو 220 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم إعداد برنامج زمني مكثف لإنهاء كافة الأعمال نظرًا لأهمية المداخل الرئيسية للمدينة.وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه بالنسبة للمدخل الشرقي، جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بطول 12 كم بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، وبنسبة إنجازٍ بلغت نحو 95 %.وأضاف المهندس أسامة عبدالغنى، أنه جارٍ أيضًا تطوير المدخل الغربي للمدينة المؤدي إلي الطريق الساحلي بتكلفة تبلغ نحو 60 مليون جنيه، حيث تشمل أعمال التطوير إزالة طبقات الأسفلت القديمة المتهالكة وتدعيم طبقة الأساس، وإعادة تنفيذ طبقات الأسفلت اللازمة وتوسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه بطول 8 كم.وأوضح رئيس الجهاز، أن تم إعداد دراسة للطرق شملت كافة المحاور الرئيسية الداخلية المؤدية إلي منطقة الجامعات ومنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي الثامن، وكافة المحاور الرئيسية بالمدينة، حيث جارٍ الانتهاء من تطوير المحاور المؤدية إلى منطقة الجامعات ومنطقة الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ الأعمال الخاصة ببعض الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية الخامسة (أ،ج)، والطرق الداخلية للحي السكني الرابع والطريق الجنوبي للمدينة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 110 ملايين جنيه.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إعداد الدراسات اللازمة لدعم أماكن تنفيذ المشروعات الكبرى بالمدينة بشبكة طرق تلائم التدفقات المرورية المتوقعة لهذه المشروعات، وجارٍ حاليًا الإعداد لطرح بعض الطرق لربط هذه المشروعات بمداخل المدينة، وكذا طرح تنفيذ أعمال الطرق داخل الحي السكني السادس بالمدينة بتكلفة حوالي 110 ملايين جنيه.