صحيفتان إماراتيتان: استمرار تصعيد الحوثى يثبت المضى فى السياسة التخريبية

أكدت صحيفتا (الاتحاد) و(البيان) الإماراتيتان، أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، بوابل صواريخه الباليستية وطائراته المسيرة المفخخة الموجهة ضد المدنيين في السعودية واستمراره في محاولة استهدافه المنشآت الحيوية في جازان يثبت أنها ماضية في سياستها التخريبية والتدميرية في المنطقة.وذكرت صحيفة (الاتحاد) - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "عبث وإرهاب" - أن السعودية لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أراضيها، ووقف استهداف الميليشيات الإرهابية للشعب اليمني وللمدنيين في السعودية، في ظل عدم الاستجابة لمبادرة السلام الهادفة إلى إنهاء أزمة استمرت سنوات، وتسببت في القتل والتدمير وموجات النزوح والنقص في الغذاء وانقطاع سبل الحياة عن سكان المدن التي يوجد فيها الانقلابيون.من جانبها، أوضحت صحيفة (البيان) تحت عنوان "الحوثي لا يؤمن بالسلام"، أن سلوك ميليشيا إيران لا يدل على توجه عملي نحو السلام، بل هو رسالة واضحة منها على أنها ماضية في حربها على الشعب اليمني وزعزعة الأمن والسلم في المنطقة، وأنها لا يمكن أن تجنح للسلام، بدليل عدم اكتراثها بجهود إنهاء الحرب في اليمن، فقد أظهرت تجارب سابقة معها عدم التزامها بأي اتفاق ونقض كل العهود، حيث أثبتت للعالم من خلال انتهاج لغة التصعيد رفضها الضمني لجهود السلام والمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.