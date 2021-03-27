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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشاركة في «ساعة الأرض».. «القاهرة» تطفئ أنوارها اليوم

السبت 27/مارس/2021 - 10:28 ص
ساعة الأرض
ساعة الأرض
مصطفى عبدالله
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تشارك محافظة القاهرة، اليوم، في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً، بديوان عام المحافظة وميدان عابدين وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات.

وأشارت محافظة القاهرة بتكليف الإنارة المركزية بتخفيض الإضاءة فى الشوارع الرئيسية وعملها بطاقة 50% خلال الفترة المحددة.

كان أكد محافظ القاهرة أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة للمشاركة فى هذا الحدث كما دعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى جانب توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسئولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى.

يذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام 2007 وشارك بها أكثر من 2 مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار "ساعة للأرض"، ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها فى الأعوام التالية.

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