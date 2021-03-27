الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى فى العالم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن سلسلة "مصر في معلومة "، أن الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم، وفقًا لجريدة "الديلي ميل" الإنجليزية.وأوضح المركز أن الجريدة اعتمدت في تصنيفها على علم ونظرية "النسبة الذهبية"؛ حيث احتل الهرم الأكبر المركز الـ19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.وكانت "النسبة الذهبية" هي المعيار، الذي اعتمد عليه العلماء عند اختيار هذه المباني، التي تحقق هذه الشروط سواء في تركيبها أو من الناحية الجمالية.وجاء في مقدمة قائمة أجمل 50 مبنى في العالم: (كاتدرائية سانت بول بإنجلترا، يليها فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة، ثم دير وستمنستر بإنجلترا، وقلعة أوساكا في اليابان، وكاتدرائية سانت باسيل بروسيا).