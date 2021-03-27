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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جوجل يغير شعاره للاحتفال بالطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ

السبت 27/مارس/2021 - 11:39 ص
توحيدة بن الشيخ
توحيدة بن الشيخ
شيماء حسين
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عقب تغير شعار جوجل إلى صورتها للاحتفال بها يدير الكثير من المواطنين محركات البحث و المنصات الإلكتروني لمعرفة معلومات عن الطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ، والتي تعد أو امرأة تمارس مهنة الطب في تونس، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسباب اختفاء جوجل وتغير شعاره بسببها ومعلومات عنها منذ نشأتها إلى وفاتها.

جوجل يغير شعاره للاحتفال بالطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ

غير محرك البحث العالمي جوجل شعاره صباح اليوم 27 مارس بصورة لأول امرأة تونسية تمارس مهنة الطب في المغرب العربي وشمال إفريقيا وتم اختيار هذا اليوم بالتحديد حيث طرح البنك المركزي التونسي عملة ورقية جديدة من فئة 10 دنانير تحمل صورتها كما ينسب لها الفضل في إنشاء أول مجلة نسائية تونسية" ليلى" تهدف إلى توعية نساء وطنها بكل ما يحدث حولها في كافة المجالات أبرزها مجالها العملي حيث تخصصت بن الشيخ في طب النساء والتوليد وكانت من أوائل المساهمات في حملة تنظيم العائلي في تونس.

نشأت "بن الشيخ" و دراستها الجامعية في الخارج 

ولدت بن الشيخ في 2 يناير عام 1909 نشأت في كنف عائلة ميسورة الحال في منطقة رأس الجبل التابعة لمحافظة بنزرت شمال العاصمة تونس وتعتبر أول سيدة حصلت على الثانوية العامة عام 1928 وتوجهت إلى فرنسا لاستكمال دراستها في كلية الطب بباريس وتخرجت من الجامعة عام 1936 وحصلت على الماجستير والدكتوراه وعادت إلى تونس لتكون أول طبيبة في العالم العربي افتتحت عيادتها بحي شعبي لاستهداف الفقراء حيث جعلت الكشف بالمجان توفيت في العاصمة التونسية في 6 ديسمبر عام 2010 عن عمر يناهز 101 سنة.

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تولت الطبيبة توحيدة بن الشيخ عدة مناصب قيادية في مجال تخصصها أبرزها تولت إدارة قسم التوليد في مستشفى شارل نيكول بتونس خلال الفترة من 1955 إلى 1964 وأنشأت قسما خاصا بالتنظيم العائلي عام 1963 كما تولت منصب رئيس قسم التوليد بمستشفى عزيزة عثمانة بتونس كما تم تعيينها عام 1970 كمديرة للديوان الوطني للتنظيم العائلي لمتابعة كافة الأقسام التي تشرف على ذلك بجميع المستشفيات.

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