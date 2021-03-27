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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجراءات فرنسية جديدة لوقف نفوذ جماعات الإسلام السياسى

السبت 27/مارس/2021 - 10:41 ص
ماكرون
ماكرون
أمينة ذكى
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تستعد الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات جديدة لوقف نفوذ جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسهم الإخوان في فرنسا.

يأتي هذا في الوقت الذي يرفض فيه المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM)، ميثاق مكافحة الانفصالية الذي وافق عليه البرلمان الفرنسي في قراءته الأولى، حيث يهدف القانون إلى تنظيم تمويل أنشطة الجمعيات الدينية ووقف تلقي "تمويلات أجنبية" ومراقبة صارمة على أنشطة هذه الجمعيات، كما يجرم النص "الانفصالية" ويكافح نشر الكراهية عبر الإنترنت.

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، يستعد وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" لإطلاق عدد من الاجتماعات "في الأيام القليلة المقبلة"، لوضع إجراءات أكثر تقييدا وتشددا على جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان في فرنسا.

ووفقا لصحيفة لوموند فإن وزير الداخلية الفرنسي يريد تعزيز الهيكلة المحلية لممثلي المساجد لجعلهم محاورين معترفا بهم ومتفقين مع السلطات العامة الفرنسية.

وتأتي خطوات دارمانين القادمة في أعقاب موافقة بلدية مدينة ستراسبورج الفرنسية على تقديم مساهمة مالية من أجل بناء جامع تابع لجمعية موالية لجماعة الإخوان، حيث أثارت هذه الأزمة سجالًا حادًا بين وزير الداخلية الفرنسية، ورئيسة البلدية جان بارسيجيان.

حيث اتهم دارمانان، رئيسة البلدية: «بتمويل تدخل أجنبى على الأراضى الفرنسية»، لا سيما في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة الفرنسية جماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان.

وكان مجلس بلدية مدينة ستراسبورج قد وافق «من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية» بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو، للمساهمة فى تشييد مسجد تبنيه جمعية «مللى جوروش» الإسلامية الموالية لجماعة الإخوان فى حىّ للطبقة العاملة فى المدينة، ووفقًا لرئيسة البلدية، فإن هذا المبلغ يمثل «10% من التكلفة الإجمالية لأعمال البناء».

وقال وزير الداخلية على مدار عدة تغريدات: «لقد أتيحت لى الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورج، إننا بالحد الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشيا مع المصالح الفرنسية»، وتابع دارمانان: «نحن نعتبر أن هذه الجمعية "مللي جوروش" لم يعد بوسعها أن تكون جزءا من الهيئات التى تمثل الإسلام فى فرنسا».

وقال وزير الداخلية الفرنسية إن «هناك خصوصًا فى ستراسبورج محاولات قوية للغاية للتدخل فى بلدنا، لا سيما من قبل جماعة الإخوان»، وتابع وفقًا لمعلوماته: «مللى جوروش» سعت إلى «الحصول على المال من أكثر من مكان».

وأضاف وزير الداخلية، في تغريدة ينتقد فيها التصويت على الدعم المالي للمسجد: قانون "الانفصالية" سيتم التصويت عليه وإصداره قريبًا، حيث ستتم مناقشة مشروع القانون الذي يؤكد احترام مبادئ الجمهورية في مجلس الشيوخ اعتبارًا من 30 مارس، وهو القانون الذي يُلزم الجمعيات الدينية بإعلان التبرعات من الخارج، ويسمح للسلطة الإدارية بمعارضتها عندما تثبت تصرفات المنظمة الأجنبية المعنية أو تلك الخاصة بالجمعية المستفيدة "وجود تهديد حقيقي وحالي وخطير بما فيه الكفاية يؤثر على مصلحة أساسية للمجتمع".

يأتي هذا فيما رفض ما يقرب من 25 جماعة إسلامية من جميع أنحاء أوروبا قانون مكافحة الانفصالية الخاص بالحكومة الفرنسية، حيث وجهت هذه الجماعات دعوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية لإدانة الحكومة الفرنسية بما في ذلك مجموعة إسلامية متطرفة مثيرة للجدل مقرها المملكة المتحدة، فضلا عن أعضاء وجماعات على صلة بجماعة الإخوان وفقا لما نقله موقع "بريبارت" الأمريكي.

ووفقا للموقع الأمريكي، قد تم توجيه الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وطلبت منها اتخاذ إجراءات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، منددة بمحاولات ماكرون لمواجهة الانفصالية الإسلامية في بلاده.

واستهدف الموقعون على الخطاب ميثاق القيم الذي حاولت حكومة ماكرون إقناع المنظمات الإسلامية الفرنسية بالتوقيع عليه، وفي كثير من الأحيان دون جدوى، حيث رفضت العديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة التوقيع على القانون بدعوى أن الميثاق ينتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حسبما ذكرت مجلة ماريان الفرنسية.

وجاء في الرسالة التي وقعتها الجماعات المتطرفة أن "لقد استغلت الحكومة الفرنسية مقتل صمويل باتي لأجندتها العنصرية والتمييزية والمعادية للإسلام".

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