قوات الأمن فى ميانمار تفتح النار على المتظاهرين وتقتل 50

ذكرت بوابة ميانمار ناو الإخبارية، أن ما لا يقل عن 50 شخصًا لقوا حتفهم عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في مناطق مختلفة من ميانمار اليوم السبت.وأضافت أن من بين القتلى 13 في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد وتسعة في منطقة ساجينج القريبة وسبعة في العاصمة التجارية يانجون.