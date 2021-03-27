بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا حادث قطاري سوهاج.وجاء في بيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعى وفاة ضحايا حادث قطاري سوهاج».وأضاف: «وتؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، ونطلب من الرب القدير الشفاء العاجل لكافة المصابين، وأن يمنح أهل الشهداء الصبر والرجاء حفظ الله مصر وشعبها الحبيب».