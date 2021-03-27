بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج
السبت 27/مارس/2021 - 10:14 ص
تريزة شنودة- مونيكا جرجسطباعة
نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا حادث قطاري سوهاج.
وجاء في بيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعى وفاة ضحايا حادث قطاري سوهاج».
وأضاف: «وتؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، ونطلب من الرب القدير الشفاء العاجل لكافة المصابين، وأن يمنح أهل الشهداء الصبر والرجاء حفظ الله مصر وشعبها الحبيب».
وجاء في بيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعى وفاة ضحايا حادث قطاري سوهاج».
وأضاف: «وتؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، ونطلب من الرب القدير الشفاء العاجل لكافة المصابين، وأن يمنح أهل الشهداء الصبر والرجاء حفظ الله مصر وشعبها الحبيب».