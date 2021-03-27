«الضرائب»: عمل مركز كبار الممولين اليوم السبت للتيسير على الممولين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عمل مراكز كبار الممولين، متوسطي الممولين، كبار المهن الحرة، اليوم السبت، في مواعيد العمل الرسمية، حرصا على التيسير علي الممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الشركات أو كبار الممولين.وأضافت المصلحة، أنه تقرر فتح هذه المراكز أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين في مختلف المأموريات الضريبية ممن يرغبون في تلقي المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وليس فقط لممولي تلك المراكز الثلاثة.