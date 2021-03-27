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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» يحتفل باليوم العالمي للمسرح

السبت 27/مارس/2021 - 10:09 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
مصطفى عبدالله
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تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية باليوم العالمى للمسرح.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى مشاركة طلبة تعليم القاهرة في العديد من المسابقات، وحصدوا العديد من الجوائز على مستوى الجمهورية في مجال التربية المسرحية والإلقاء الشعرى، فقد حصد طلبة تعليم القاهرة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مهرجان الطفل المبدع في التمثيل والإلقاء، وحصلوا على مركز أول وثاني ورابع وخامس وسادس جمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري.

كما تميزت القاهرة في مسابقتي حقوق الطفل وخيال في خيال وحصلوا على مراكز متقدمة.

ويشارك طلبة تعليم القاهرة في احتفالات يوم الشهيد واحتفالات أكتوبر وأعياد الطفولة، كما تحتفل المديرية اون لاين عن طريق صفحتها الرسمية فيسبوك بنشر أفلام تثقيفية وبوستات توعوية عن أهمية المشاركة في الأنشطة المدرسية.

وقد حث مدير المديرية أبناءه الطلبة على المشاركة في الأنشطة المختلفة لما لها من فوائد متعددة من استثمار لأوقات الفراغ لما فيه منفعتهم الذاتية ومنفعة البيئة المدرسية والمجتمع ككل وتساعد على تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية وتحفيزهم بشكل سليم، كما أنها لها دور كبير في صقل شخصية الطالب بحيث يصبح شخصية متعاونة وإيجابية ويزيد من روح الانتماء لدى الطالب.

ولفتت إلى أن الطلاب المشاركون في النشاط لديهم قدرة على الإنجاز الأكاديمي وهم يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة كما أنهم إيجابيون بالنسبة لزملائهم ومعلميهم ومن خلال ممارسة الأنشطة المدرسية ويمكن اكتشاف المواهب وتنميتها لذا تم تكوين جماعات الأنشطة بالمدارس ورعايتها والاهتمام بها

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أن التفوق والإبداع في العمل في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد يمثل إنجاز وتحمل مسئولية وتمنى للجميع المزيد من التميز والابداع والعمل على استمرار النجاح.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمسرح في يوم 27 مارس كل عام وهو تاريخ افتتاح مسرح الأمم عام 1962 في موسم المسرح بمدينة باريس، حيث كانت التقاليد الثقافية للمهرجان المسرحي تبدأ بتقديم عروض مسرحية لمختلف المسارح العالمية والذي أصبح تقليدا عالميا للاحتفال بالمسرح منذ ذلك التاريخ.

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