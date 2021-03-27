خطة لتأهيل وتبطين ترع النوبارية والشرقية لترشيد المياه

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.وتفقد المهندس مصطفي مشعل مدير عام رى النوبارية، اليوم السبت، أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترع أبو خليفة، وترعة فرع 36، وترعة غرب الطريق، وترعة الطفلة بهندسة رى مريوط التابعة لتفتيش رى العامرية، وفى وجود طاقم الإشراف، مطالبا بسرعة التنفيذ بالمواصفات المطلوبة وأسرع وقت للحفاظ على الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.كما تواصل الإدارة العامة لرى شرق الشرقية ممثلة في هندسة رى الحسينية، بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، واستكمال صب الخرسانة الجاهزة فوق الدبش على عدة ترع منها ترعة بشارة، وسامى، وسعود، مع الالتزام بأقصى درجات ظبط الجودة للأعمال المنفذة.من جهته أكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وزيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.