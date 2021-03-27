ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

ارتفع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 8 متوفين، وما زالت أعمال البحث جارية من قبل قوات الدفاع المدني بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية في القاهرة.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا في الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث، وبرفقتهما قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.ونقل 23 مصابًا و3 متوفين إلى مستشفى السلام، وجارٍ البحث عن أشخاص تحت الأنقاض، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار.