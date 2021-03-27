اليوم.. الحكم على «سفاح الجيزة» فى قتل شقيقة زوجته

تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، حكمها على قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ«سفاح الجيزة»، في قضية قتل نادين السيد الجهادي شقيقة إحدى زوجاته.كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة بجنوب القاهرة، قد قضت يوم 24 مارس الجاري، بإعدام المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف إعلاميًا بـ«سفاح الجيزة»، على خلفية اتهامه بقتل صديقه رضا محمد عبداللطيف عام 2015.واستدرج «قذافي»، صديقه إلى إحدى العقارات التي يمتلك شقة بداخلها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وكان قد بيّت النية وعقد العزم على قتله والتخلص منه، وما إن تيقن من وصوله دعاه إلى تناول الغداء ودس له السم في الطعام، ثم أحضر قطعة حديدية وانهال بها على رأس الضحية حتى فارق الحياة.