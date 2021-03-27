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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

430 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

السبت 27/مارس/2021 - 10:07 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم السبت، في أعلى حصيلة تسجلها طوكيو خلال شهر مارس الجاري.

يأتي عدد الإصابات الجديدة اليوم ارتفاعا من 376 إصابة سجلت أمس، بحسب ما أوردته صحيفة (ماينيتشي شيبمون) اليابانية.

وفي المجمل، سجلت طوكيو 119 ألفا و661 إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة، وهي أعلى حصيلة تسجلها أي من محافظات اليابان الـ47، فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في العاصمة اليابانية 1679 حتى يوم أمس، فيما يخضع 1399 مريضًا للعلاج في المستشفيات، منهم 45 مريضًا في حالة حرجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليابان تشهد زيادات حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق المكتظة بالسكان مثل طوكيو وأوساكا، وأيضًا في المناطق الريفية، وهو ما دفع الخبراء إلى الاعتراف بقلقهم من احتمال ظهور "موجة رابعة" من الإصابات.

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