«توحيدة بن شيخ».. مؤسسة أول عيادة لتنظيم الأسرة في تونس

احتفل محرك البحث جوجل، بـ توحيدة بن الشيخ، والتى وُصفت بطبيبة الفقراء. كما قام جوجل بتغيير شعاره إلى صورتها.ويرجع سبب الاحتفاء، إلى تزامن تاريخ اليوم مع ذكرى طرح البنك المركزى التونسى للتداول، ابتداءً من 27 مارس العام الماضى 2020، ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير، واختيرت الدكتورة توحيدة بن الشيخ شخصية رئيسة لتلك الورقة النقدية.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها:-أول طبيبة تونسية، وفي المغرب العربي.-دخلت توحيدة مدرسة نهج الباشا، وحصلت على الشهادة الابتدائية سنة 1922.-واصلت دراستها الثانوية بمعهد أرمان فاليار (Lycée Armand Fallières)- أحرزت بامتياز على شهادة الباكالوريا سنة 1928، وكانت بذلك أول تلميذة تونسية مسلمة تحصل على مثل هذه الشهادة.-حصلت توحيدة على الدكتوراه في الطب سنة 1936 في فرنسا قبل أن تعود إلى وطنها وتسهم في معركة مكافحة الأمراض التي استشرت حينها في أوساط شعب كان يرزح تحت الاستعمار وتقع أغلب شرائحه تحت مستوى الفقر.-تولت بن الشيخ بعد الاستقلال عدة مناصب من بينها إدارة قسم التوليد وطب الرضع في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية تونس من 1955 إلى 1964.-نجحت في تحسين صحة المرأة التونسية ووضع سياسة تنظيم العائلة التونسية، ما أسهم إلى حد كبير في تراجع مهم لنسب وفيات النساء والأطفال عند الولادة في ستينيات القرن الماضي.-وأسست أول عيادة لتنظيم الأسرة في تونس.-ساهمت في تأسيس لجنة الإسعاف الوطني.-أصبحت في عام 1958 عضوا في عمادة الأطباء التونسيين.