لجنة هندسية لمعاينة عقار جسر السويس المنهار

أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بمنطقة جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتكثف قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة جهودها في عمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بلوادر وأوناش لرفع ركام العقار، فيما تنقل سيارات الإسعاف أي أشخاص يتم انتشالهم.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا في الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث، وبرفقتهما قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.ونقلت 23 مصابًا و3 متوفين إلى مستشفى السلام، وجارٍ البحث عن أشخاص تحت الأنقاض، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار.