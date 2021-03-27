بعد انقطاع ساعات.. عودة المياه مجددا بالعريش

عادت عملية ضخ المياه إلى مدينة العريش بشمال سيناء بعد انقطاع دام عدة ساعات، بسبب انقطاع الكهرباء عن محطة التلول، بسبب عطل في خط الكهرباء المعذي لها.وقالت شركة المياه، إنه تم عودة التيار الكهربائي لمحطة رفع المياه بمنطقة "التلول" بعد قيام شركة الكهرباء بإصلاح العطل في الخط المغذي.وأضافت، أنه تم إعادة التشغيل وضخ المياه مرة أخرى في اتجاه مدينة العريش، مشيرًا إلى توزيع المياه على المواطنين عن طريق سيارات الشركة الفنطاس خلال فترة انقطاع المياه.