انقطاع الكهرباء 5 ساعات عن «المساعيد» بشمال سيناء اليوم
السبت 27/مارس/2021 - 09:56 ص
مصطفى ديابطباعة
أعلنت شركة الكهرباء بشمال سيناء، عن قطع الكهرباء عن حي المساعيد لمدة 3 ساعات متتالية للصيانة الدورية.
وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم قطع الكهرباء عن الحي اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الثانية بعد الظهر، للصيانة الدورية.
وطالبت الشركة المواطنين باتخاذ اللازم حتى لا تتعطل مصالهم أو تتأثر حياتهم.
وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم قطع الكهرباء عن الحي اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الثانية بعد الظهر، للصيانة الدورية.
وطالبت الشركة المواطنين باتخاذ اللازم حتى لا تتعطل مصالهم أو تتأثر حياتهم.