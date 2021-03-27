انقطاع الكهرباء 5 ساعات عن «المساعيد» بشمال سيناء اليوم

أعلنت شركة الكهرباء بشمال سيناء، عن قطع الكهرباء عن حي المساعيد لمدة 3 ساعات متتالية للصيانة الدورية.وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم قطع الكهرباء عن الحي اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الثانية بعد الظهر، للصيانة الدورية.وطالبت الشركة المواطنين باتخاذ اللازم حتى لا تتعطل مصالهم أو تتأثر حياتهم.