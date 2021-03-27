استخراج 4 مصابين من أسفل عقار جسر السويس المنكوب

نجح الأهالي بمرافقة قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، في استخراج 4 مصابين من أسفل عقار "ثلاجة الزهراء" المنكوب بشارع المصانع تقسيم عمر بن الخطاب.وكانت منطقة تقسيم شارع ثلاجات جسر السويس بجسر السويس محافظة القاهرة شهدت انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والتنفيذية لمحل الواقعة، وجارٍ فرض كردون أمني حول المنطقة لحين رفع الأنقاض وانتشال الضحايا، كما تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع الحادث وأوناش للبحث عن الضحايا والمصابين ورفع الأنقاض.