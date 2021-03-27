العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

عثرت قوات الحماية المدنية على أسرة مكونة من 5 أفراد أسفل عقار جسر السويس المنهار تحت الأنقاض، ما زالوا على قيد الحياة، ويقوم رجال الإنقاذ بمحاولة انتشالهم، لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وصل لموقع حادث انهيار عقار جسر السويس وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل 23 حالة إصابة إلى مستشفى السلام و4 حالات وفيات وجارٍ البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.وشهدت منطقة تقسيم شارع ثلاجات جسر السويس بعين شمس محافظة القاهرة، اليوم السبت، انهيار عقار سكني مكون من 10 أدوار، فيما ترددت أنباء عن وجود ضحايا ومصابين تحت أنقاض العقار.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، وجارٍ فرض كردون أمني حول المنطقة لحين رفع الأنقاض وانتشال الضحايا، كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.