إسبانيا: إعطاء 7.07 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 7.07 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 214 ألفا و802 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عشرة أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في إسبانيا قبل نحو 12 أسبوعًا.وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا وصل إلى 26. 3 مليون إصابة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 75 ألفًا و10 حالات.ومر نحو عام و8 أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.