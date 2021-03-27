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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مشهور».. 8 معلومات عن أكبر كراكة في الشرق الأوسط بقناة السويس

السبت 27/مارس/2021 - 09:47 ص
قناة السويس
قناة السويس
إيمان ماهر
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أعلنت هيئة قناة السويس، تنظيم مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة.

وبدأت أحدث جهود تعويم السفينة "إيفر غيفن" في وقت سابق الجمعة، بعد عمليات تجريف لإزالة 20 ألف متر مكعب من الرمال عند مقدمة السفينة.
وبدأت مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة (بركة 1)، والقاطرة "عزت عادل"، وذلك بعد انتهاء أعمال التجريف بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الجرافة "مشهور".

- سميت بهذا الاسم نسبة إلى رئيس هيئة قناة السويس الأسبق مشهور أحمد مشهور.

- تعتبر أكبر كراكة في الشرق الأوسط وعلامة بارزة في قناة السويس الجديدة وهي صناعة هولندية.

- تقوم الكراكة في الأساس بتطهير وتعميق المجرى الملاحي لقناة السويس الرئيسية.

- دخلت الخدمة عام 1996.

- تبلغ القدرة الكلية لها 22 ألفا و795 ألف كيلوواط.

- طولها 140 مترا وعرضها 40×22 مترا.

- أقصى عمق تكريك لها يبلغ 35 مترا بينما أقل عمق يبلغ 8 أمتار.

- يبلغ عرض التكريك للكراكة 140 مترا.

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