«مشهور».. 8 معلومات عن أكبر كراكة في الشرق الأوسط بقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، تنظيم مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة.وبدأت أحدث جهود تعويم السفينة "إيفر غيفن" في وقت سابق الجمعة، بعد عمليات تجريف لإزالة 20 ألف متر مكعب من الرمال عند مقدمة السفينة.وبدأت مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة (بركة 1)، والقاطرة "عزت عادل"، وذلك بعد انتهاء أعمال التجريف بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الجرافة "مشهور".- سميت بهذا الاسم نسبة إلى رئيس هيئة قناة السويس الأسبق مشهور أحمد مشهور.- تعتبر أكبر كراكة في الشرق الأوسط وعلامة بارزة في قناة السويس الجديدة وهي صناعة هولندية.- تقوم الكراكة في الأساس بتطهير وتعميق المجرى الملاحي لقناة السويس الرئيسية.- دخلت الخدمة عام 1996.- تبلغ القدرة الكلية لها 22 ألفا و795 ألف كيلوواط.- طولها 140 مترا وعرضها 40×22 مترا.- أقصى عمق تكريك لها يبلغ 35 مترا بينما أقل عمق يبلغ 8 أمتار.- يبلغ عرض التكريك للكراكة 140 مترا.