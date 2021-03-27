رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

استمرار انتهاكات الاحتلال.. إصابات واعتقالات في فلسطين

السبت 27/مارس/2021 - 09:50 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
طباعة
واصل الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، الانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث شن حملة اعتقالات طالت 5 مواطنين بينهم شقيقان ووزير ونائب سابقان، فيما أصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال في إطار قمع الفعاليات الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان.

4 مصابين في قمع المسيرات الأسبوعية السلمية

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في الرأس، والعشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية في بيت دجن شرق نابلس، رفضًا لقرار الاستيلاء على أراضٍ من القرية.

كما أصيب طفل (15 عاما) بقنبلة غاز في قدمه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية الأسبوعية التي تنظم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، للتنديد بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.


5 معتقلين في القدس والخليل

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين وسام وبيسان العوري بعد اقتحامها حي وادي الجوز في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على شقيقهما الثالث عدي بالصعق بالكهرباء.

كما اعتقل الاحتلال وزير الحكم المحلي الأسبق المهندس عيسى الجعبري، والنائب السابق في المجلس التشريعي حاتم قفيشة، والمواطن مازن النتشة، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة الخليل.

موضوعات متعلقة

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021


الصور

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

الأكثر قراءة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأكبر فى العالم.. كورونا يلغى معرضًا بريطانيًا للكلاب

معالم شهيرة في نيوزيلندا تطفئ أنوارها بمناسبة «ساعة الأرض»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021

«آس الإسبانية»: محمد صلاح يغيب عن ليفربول الموسم المقبل لهذه الأسباب

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

الكرة والثقافة.. «من زملكاوية محفوظ إلى أهلاوية مجدي همام»

ست بـ100 راجل.. مفردات السيدة فى الحارة المصرية

«بنشترى راجل».. مفردات الرجولة فى الحارة المصرية

لويس جريس.. مكتشف النجوم