استمرار انتهاكات الاحتلال.. إصابات واعتقالات في فلسطين

4 مصابين في قمع المسيرات الأسبوعية السلمية



5 معتقلين في القدس والخليل



واصل الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، الانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث شن حملة اعتقالات طالت 5 مواطنين بينهم شقيقان ووزير ونائب سابقان، فيما أصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال في إطار قمع الفعاليات الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان.أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في الرأس، والعشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية في بيت دجن شرق نابلس، رفضًا لقرار الاستيلاء على أراضٍ من القرية.كما أصيب طفل (15 عاما) بقنبلة غاز في قدمه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية الأسبوعية التي تنظم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، للتنديد بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين وسام وبيسان العوري بعد اقتحامها حي وادي الجوز في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على شقيقهما الثالث عدي بالصعق بالكهرباء.كما اعتقل الاحتلال وزير الحكم المحلي الأسبق المهندس عيسى الجعبري، والنائب السابق في المجلس التشريعي حاتم قفيشة، والمواطن مازن النتشة، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة الخليل.